Актер из сериала «Слова пацана», задержанный после премьеры, не признал вину в убийстве

Актер, снявшийся в эпизодической роли в сериале «Слово пацан. Кровь на асфальте», Сергей Базанов не признал свою вину в убийстве 12-летней давности, сообщили РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Правоохранительные органы опознали Базанова после одной серий, в которой он снялся. Вскоре актера задержали. Его обвинили в убийстве предпринимателя в Москве. По данным следствия, Базанов был участником бандитской группировки, в составе которой напал на мужчину, выстрелив ему в голову. Он также украл у него сумку с 900 тысячами долларов.

Сейчас Базанов находится под арестом – Замоскворецкий суд отправил его за решетку до 20 февраля. Как пишут СМИ, в случае если вина Базанова будет доказана, ему грозит пожизненный срок.

Ранее мы сообщали, что Красноярский краевой суд вынес решение о пожизненном заключении рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 16-летнюю девушку в Дивногорске. Ранее мужчина быдл также судим за аналогичное преступление, а также грабеж.