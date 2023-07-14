«Пожизненное за неуважение к напитку»: поезд протаранил фуру с пивом
Россиян расстроило ДТП, в котором пострадала фура с пивом
Фото: [ГУ МЧС России по РСО-Алания]
На перегоне Муртазово – Эльхотово в Республике Северная Осетия водитель грузового автомобиля, перевозившего пиво, выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, сообщает ГУ МЧС России по РСО-Алания.
В ведомстве подчеркнули, что водитель не имел права двигаться при активном звуковом сигнале оповещения о приближающемся составе. Машинист поезда «Москва – Владикавказ» был вынужден экстренно затормозить, однако и этого было недостаточно, чтобы предотвратить столкновение. Водитель фуры выжил, в настоящее время он госпитализирован, а спиртное разбилось и разлетелось по полю.
«Это же сколько хороших людей осталось без пива? Явно теракт, водителя на кол»; «Главное, скажите, с пивом все в порядке? Ну, кроме шуток, тормозной путь поезда до километра, как вообще такое могло произойти? Водитель сам был под пивом?»; «Водителя, походу, пожизненное ждет за неуважение к напитку», — посмеялись россияне в комментариях.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Ростовской области.