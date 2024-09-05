Познавательный урок «День воинской славы России» провели для студентов техникума в Павловском Посаде

Студенты техникума Павловского Посада узнали больше про Вторую мировую войну, ее героев и все, что навсегда останется на страницах истории и в сердцах граждан разных стран.

Мероприятие посвятили Дню окончания масштабных сражений и вкладу Советского союза в Победу.

Преподаватели техникума подготовили для молодых павловопосадцев презентации и лекции обо всем периоде войны, начиная с 1 сентября 1939 года и до 3 сентября 1945 года. Акцентировали внимание на ключевых сражениях, изменивших ход истории, важных решениях, победе над фашизмом и последствиях, к которым привел преступный режим Германии. Конечно, объяснили студентам роль Советского союза и армии, которая сделала очень многое для Победы. Рвение, мужество и отвагу героев никогда не забудут даже спустя века.