Позор на весь интернет: данные о долгах за ЖКХ опубликуют публично

Март принес существенные нововведения для владельцев недвижимости, касающиеся расчетов за коммунальные ресурсы и доступа к технической информации. Изменения регламентированы Федеральным законом № 209-ФЗ о ГИС ЖКХ и затронут каждого жителя страны, пишет azned.

Главным новшеством стала публикация данных об исполнительных производствах по долгам за услуги ЖКХ. Теперь сведения о неплательщиках, чьими делами занялись судебные приставы, будут размещаться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Это означает, что любой пользователь сможет узнать о наличии неоплаченных счетов за свет, воду или отопление у соседей или деловых партнеров, если дело дошло до принудительного взыскания.

Еще одно изменение коснулось наполнения самой системы. В ГИС ЖКХ теперь аккумулируется полная информация о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов и строений блокированной застройки. Технические параметры, год постройки и актуальное состояние зданий станут доступны в едином окне. Это значительно упростит жизнь покупателям жилья и всем, кому необходимо получить достоверные сведения об объекте недвижимости без обращения в различные инстанции.

Кроме того, законодатели унифицировали сроки внесения платежей. Оплачивать коммунальные услуги теперь необходимо до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Ранее управляющие компании могли устанавливать разные даты, что создавало путаницу. Теперь порядок стал единым для всех. При этом квитанции обязаны выставлять не позднее 5 числа, что дает собственникам минимум десять дней для перечисления средств без спешки.

Для дисциплинированных плательщиков нововведения не несут негативных последствий, а в части доступа к техническим данным даже полезны. Однако должникам стоит серьезно задуматься: информация об их финансовых проблемах теперь перестает быть приватной.