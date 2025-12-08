Позорная сделка раскрылась: почему суд встал на сторону обманутой Долиной, а не Лурье

Суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры. В материалах дела, с которыми ознакомилось ТАСС , указано, что истец считает покупательницу Полину Лурье не проявившей разумной осмотрительности при заключении договора.

Как ранее сообщалось, Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые в период с апреля по июнь 2024 года, представляясь сотрудниками безопасности, убедили ее перевести сбережения на подконтрольные счета и продать недвижимость. Осознав обман, артистка обратилась в правоохранительные органы и подала иск в суд.

Хамовнический суд Москвы, а затем Московский городской суд признали сделку купли-продажи квартиры недействительной. 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил эти решения в силе, отклонив жалобы. В настоящее время покупательница недвижимости Полина Лурье обжаловала судебные акты в Верховный суд Российской Федерации.

