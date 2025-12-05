Чиновники Екатеринбурга сорвали все сроки подключения освещения на новой миллиардной улице

В микрорайоне Широкая Речка Екатеринбурга разгорается новый скандал с инфраструктурой. Несмотря на открытие движения еще весной 2025 года и вложенные в проект почти миллиард рублей, новые участки улиц Хрустальногорской и Суходольской до сих пор не освещаются. Декоративные торшеры, предназначенные для пешеходных зон, так и не были подключены и месяцами бесполезно стоят вдоль дорог.

Местные жители, которые активно заселяются в новостройки, возмущены постоянными задержками. Они массово жалуются в различные инстанции, однако проблема не решается.

«Народ с лета заваливал их (чиновников) жалобами. Назначают сроки и каждый раз их срывают», — поделился один из новоселов.

Последнее обещание властей — подключить освещение в конце ноября — снова оказалось пустым. Даты прошли, а ситуация не изменилась. В ответ на запрос в администрации Верх-Исетского района сообщили, что технических препятствий для запуска фонарей уже нет. Однако свет включать не торопятся из-за бюрократических процедур.

«Сети уличного освещения на вновь построенных дорожных объектах по улицам Хрустальногорская, Суходольская введены в эксплуатацию. В настоящее время данные сети не переданы (проходит процедура передачи объекта) на содержание в МБУ „Горсвет“», — пояснили чиновники.

Таким образом, безопасность пешеходов откладывается до завершения бумажной волокиты. Для жителей Широкой Речки это уже далеко не первая коммунальная проблема. До этого они неоднократно сообщали о регулярных авариях на канализационных сетях, которые приводят к потопам.

