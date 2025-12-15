«Позорно и цинично»: Милонов потребовал отставки депутата, чья жена родила в Чили

В интервью «Газете.Ru» он раскритиковал тольяттинского чиновника и предложил ему сложить полномочия.

Поводом для столь резкой критики стало рождение ребенка у Дорожкина, а именно — поведение его жены. Супруга депутата публично рассказала, что специально уехала рожать в другую страну (Чили), чтобы у ребенка был «сильный паспорт».

«Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили — уж точно не с нами», — объяснил Милонов.

Он также выразил сомнения в честности происхождения денежных средств, позволивших семье воспользоваться дорогостоящей услугой родов, которая, по данным издания Baza, может достигать 1 млн руб.

Поведение супруги Дорожкина Милонов охарактеризовал как «хабалистое», «тупое», «циничное» и «бессовестное», пожелав, чтобы жители России больше не сталкивались с подобными примерами.

