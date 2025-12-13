В ГД предложили увеличить часы математики и русского в школах, убрав «непонятные» предметы
Миронов предложил увеличить в школах часы математики, русского языка и истории
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Государственной думе РФ предложили увеличить количество учебных часов ключевых школьных предметов. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, передает ТАСС.
Парламентарий считает необходимостью добавить часы для математики, русского языка и истории.
По мнению Миронова, современная школьная программа перегружена из-за включения в нее различных дополнительных и зачастую «непонятных» предметов. При этом она продолжает постоянно усложняться.
«Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе», — сказал депутат.
Он уверен, что увеличение времени на основные дисциплины необходимо для их полноценного освоения учениками. Миронов раскритиковал альтернативные идеи по увеличению общих сроков обучения, назвав такие эксперименты неверным подходом, и отметил, что большинство педагогов и так работают на пределе своих возможностей.
