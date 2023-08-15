«Позвал к себе в ВДВ»: мать отправила двоих сыновей на СВО, но домой к ней вернулся только один

Погибший под минометным обстрелом комбат Геннадий Баюр из Брянской области — еще один герой спецоперации, заслуживающий внимания. Как настоящий офицер он был немногословен. Своим родным не рассказывал о тяготах службы и до последнего успокаивал. На территорию Украины в начале спецоперации Баюр зашел среди первых.

Мама Геннадия Наталья поделилась, что в феврале прошлого года она понервничала вдвойне, ведь сразу два ее сына отправились на защиту Родины.

«С братом Гена всегда отлично ладил, в детстве они с Сергеем вместе увлекались спортом. А когда подросли, Гена позвал брата к себе, служить в ВДВ. И уже будучи военными, они вместе были на СВО. Сейчас Сергей, слава Богу, вернулся. Он дома», — выдыхает Наталья, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Геннадий был замечательным комбатом. За пару недель СВО наши войска продвинулись вглубь Украины. Уже 11 марта 2022 года Баюр был на командно-наблюдательном пункте батареи. Он руководил подразделением артиллеристов, которые вели огневую поддержку парашютно-десантных рот.

«ВСУ не раз пытались прорвать нашу оборону. Гена же грамотно все устроил и умело распределял цели и переносил огонь. Но противники продолжали наступать. Наконец, нацисты запустили массированный минометный обстрел», — говорит наша собеседница.

Рубеж наши ребята все же удержали, многие благодаря комбату сохранили свои жизни. Но сам командир получил ранение, не совместимое с жизнью. Мина разорвалась слишком близко.

Ранее мы писали, как сложилась судьба Геннадия Баюра.