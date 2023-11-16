Позвавшего Урганта провести лекцию в МГИМО замдекана вуза уволили за это

Имя замдекана МГИМО Юрия Кобаладзе пропало из списков преподавателей вуза. На это, как пишет «Коммерсантъ», обратили внимание студенты высшего учебного заведения, о чем и рассказали журналистам.

Официальной информации от руководства вуза пока не поступало в СМИ.

Напомним, инцидент произошел в начале октября нынешнего года. Критиковавший ранее СВО телеведущий Иван Ургант внезапно появился в стенах МГИМО и провел лекцию для студентов по предмету Social Networking. Позднее выяснилось, что его пригласил лично замдекана вуза Юрий Кобаладзе. Инцидент вызвал широкий резонанс в учебной среде.

В самом же ректорате МГИМО открестились от произошедшего, заявив, что там также были шокированы данным не совсем уместным мероприятием.