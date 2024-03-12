ПП-снеки будут выпускать в поселке Белоомут
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
Производство пищевой промышленности будет запущено в городском округе Луховицы.
Известно, что инвестор Вадим Мурзаков выкупил одно из старых зданий в поселке и организовал в нем выпуск собственной продукции.
«Выпускать будем снеки для здорового питания – орешки, фруктовые чипсы, пастилу и другие изделия», - рассказал Вадим Мурзаков.
Известно, что продукция компании уже распространяется по торговым сетям и заправочным станциям.
Новое производство предполагает трудоустройство 30-40 новых сотрудников. Отремонтированное здание лично осмотрел глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Он оценил инициативу и поддержал открытие нового пищевого производства.
«Хорошая инициатива, учитывая что в поселке Белоомут непростая ситуация с трудоустройством», - подчеркнул Сергей Тимохин.