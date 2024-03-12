ПП-снеки будут выпускать в поселке Белоомут

Общество
пресс-служба администрации г.о. Луховицы

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]

Производство пищевой промышленности будет запущено в городском округе Луховицы.

Известно, что инвестор Вадим Мурзаков выкупил одно из старых зданий в поселке и организовал в нем выпуск собственной продукции.

«Выпускать будем снеки для здорового питания – орешки, фруктовые чипсы, пастилу и другие изделия», - рассказал Вадим Мурзаков.

Известно, что продукция компании уже распространяется по торговым сетям и заправочным станциям.

Новое производство предполагает трудоустройство 30-40 новых сотрудников. Отремонтированное здание лично осмотрел глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Он оценил инициативу и поддержал открытие нового пищевого производства.

«Хорошая инициатива, учитывая что в поселке Белоомут непростая ситуация с трудоустройством», - подчеркнул Сергей Тимохин.

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