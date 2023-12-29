PR-менеджер Боярского раскрыла правду о состоянии актера

Народный артист РСФСР только пережил инфаркт и вернулся на сцену, как в Сети снова заговорили о его госпитализации.

Михаил Боярский отменил спектакли в конце ноября 2023 года, так как пережил инфаркт и был вынужден пройти лечение. Он быстро вернулся на сцену в декабре, но теперь тщательнее следит за своим здоровьем.

При этом недавно стало известно, что Боярский якобы снова попал в больницу. Но правда оказалась успокаивающей для поклонников звезды: 74-летний актер проходит плановые осмотры. Эту информацию RT рассказала PR-менеджер актера.

«С Михаилом Сергеевичем все в порядке», — подтвердила собеседница журналистов.

Сообщается, что сейчас Боярский проходит осмотры и другие процедуры в одном из стационаров Петербурга. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.