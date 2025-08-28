В некоторые российские регионы придет жаркая погода в конце недели

Аномальная жара придет в большинство регионов России в ближайшие выходные. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка».

В предстоящие выходные почти всю Россию ожидает аномально теплая погода. По данным синоптиков, наиболее высокие температуры прогнозируются в Крыму и Краснодарском крае, где столбики термометров поднимутся до 30–35 градусов.

В центральных регионах страны, включая Москву, воздух прогреется до 25–29 градусов. Метеорологи сообщают, что в столице в конце августа может установиться жаркая погода с температурой около 30 градусов.

Только жители Северо-Запада и юга Урала не почувствуют существенного потепления — здесь температура останется в пределах сезонной нормы. На остальной территории страны температурные показатели будут значительно превышать климатические нормы для этого времени года.

