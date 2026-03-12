Практичность вместо символичности: россияне меняют подход к подаркам

Традиционные подарки, такие как букеты или косметические наборы, постепенно уступают место более практичным вещам. К таким выводам пришли эксперты бренда STARWIND, результаты исследования которых оказались в распоряжении « Газеты.Ru ».

По данным специалистов, распределение бытовых обязанностей в семьях по-прежнему остается во многом традиционным. Около 45% опрошенных считают ведение домашнего хозяйства преимущественно женской сферой. Однако взгляды постепенно меняются: примерно пятая часть респондентов заявила, что обязанности в их семьях распределяются поровну. При этом использование бытовой техники, как отмечают эксперты, сегодня практически не связано с гендером — ею пользуются все члены семьи.

В компании подчеркнули, что бытовая техника все чаще рассматривается как практичный подарок, который помогает решать повседневные задачи. Директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин отметил, что раньше некоторые устройства ассоциировались с теми, кто чаще занимался домашними делами, однако сейчас выбор техники все больше зависит от образа жизни и интересов конкретного человека.

Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному представляют идеальный подарок. По словам экспертов, женщины чаще выбирают для мужчин ручные и электроинструменты для дома, а также автомобильные приборы и аксессуары. В свою очередь мужчины нередко отдают предпочтение подаркам, связанным с комфортом и бытом: популярностью пользуются подарочные сертификаты и техника для ухода за собой.

Несмотря на сохранение некоторых стереотипов, часть участников опроса заявила, что гендерные представления почти не влияют на их выбор. При этом около трети респондентов признались, что все же нередко ориентируются на традиционные представления о «мужских» и «женских» подарках.

Эксперты добавили, что большинство россиян — около 80% — в первую очередь учитывают личные интересы получателя. По их мнению, гендерная привязка бытовой техники постепенно теряет актуальность, а сами подарки все чаще подбираются с учетом образа жизни человека. В результате главными критериями становятся практичность и внимание к потребностям того, кому предназначен подарок.

Ранее сообщалось, что коломенская пастила оказалась на 150 лет древнее, чем считалось.