Царский десерт: коломенская пастила оказалась на 150 лет древнее, чем считалось

Коломенская пастила оказалась на полтора столетия старше, чем было принято считать. Сенсационное открытие сделали ученые-историки в Государственном историческом архиве: обнаружена царская грамота 1617 года, подтверждающая, что первый государь из династии Романовых Михаил Федорович заказывал это лакомство к своему столу, узнал REGIONS .

До сих пор самым ранним свидетельством высокого статуса коломенского продукта считалась запись в камер-фурьерском журнале за 1775 год, где упоминалось, что Екатерина II изволила угощаться пастилой. Новая находка отодвигает дату на 158 лет назад.

Документ датирован 23 июня (3 июля по новому стилю) 1617 года — всего через четыре года после восшествия царя на престол. Судя по содержанию, кулинарные предпочтения монарха были утонченными, а аппетиты — отменными.

«Под Коломной надлежало сделать 40 „труб“ пастилы — малиновой, брусничной, черничной и земляничной. Ягоды предписывалось собрать с местных крестьян, а патоку и конопляное масло закупить у торговых людей „на Коломне“, причем оплату было велено произвести из кабацких доходов», — поделились содержанием находки в музее Коломенской пастилы.

Ответственным за важное царское поручение назначили некоего Фому Семенова. Именно он отправился к коломенскому воеводе с грамотой и строгим наказом проследить за исполнением заказа.

Открытие принадлежит старшему научному сотруднику Государственного института искусствознания и Института наследия Дмитрию Вадатурскому. Помощь в архивных изысканиях ему оказал историк и краевед Вадим Кириченко.

Уже этим летом музей истории вкуса «Коломенская пастила» представит публике новую программу «Короны над Коломной: история царских визитов», в которой будут раскрыты истории венценосных ценителей коломенского лакомства. Теперь в ней появится и глава про первого Романова, который 400 с лишним лет назад уже знал толк в подмосковных сладостях.

