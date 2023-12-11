Пранкеры развели писателя Дмитрия Быкова* на «помощь» для ВСУ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вызвали на откровенный разговор писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который во время пранка признался в своих симпатиях к ВСУ.

Вован и Лексус представились руководителем администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Быков заявил, что у него нет претензий к ВСУ из-за того, что они убивают российских граждан, как у него «нет претензий к Израилю насчет Газы».

Также литератор заявил о своей готовности отправить деньги на дроны для ВСУ с гонораров со своей книги о Зеленском.

При этом проживающий в настоящее время за границей Быков заявил, что он обязательно вернется в Москву, где планирует заниматься преподавательской деятельностью.

* лицо, выполняющее функции иноагента