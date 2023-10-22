Пранкеры слили в Сеть номер личного мобильника Риши Сунака

Личный номер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которым он пользовался много лет, был опубликован в интернете, пишет The Sun.

Даунинг-стрит получил новую брешь в системе безопасности после того, как пранкеры в соцсетях опубликовали аудиозапись звонка телефона и ответного сообщения премьер-министра.

The Sun подтвердила, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет, в том числе, во время прошлогодних выборов лидера.

Когда Сунак пришел к власти, ему предоставили новый отдельный номер, однако издание выяснило, что премьер продолжает пользоваться и старым.

Два с половиной года назад Борису Джонсону пришлось менять номер телефона, когда он попался на аналогичный розыгрыш пранкеров.