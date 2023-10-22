Пранкеры слили в Сеть номер личного мобильника Риши Сунака
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Личный номер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которым он пользовался много лет, был опубликован в интернете, пишет The Sun.
Даунинг-стрит получил новую брешь в системе безопасности после того, как пранкеры в соцсетях опубликовали аудиозапись звонка телефона и ответного сообщения премьер-министра.
The Sun подтвердила, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет, в том числе, во время прошлогодних выборов лидера.
Когда Сунак пришел к власти, ему предоставили новый отдельный номер, однако издание выяснило, что премьер продолжает пользоваться и старым.
Два с половиной года назад Борису Джонсону пришлось менять номер телефона, когда он попался на аналогичный розыгрыш пранкеров.