Пранкеры Вован и Лексус встретились с подмосковной молодежью

Популярные пранкеры Вован и Лексус встретились с молодежью Подмосковья в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов». Об этом сообщили в областном МИСК.

«Цель нашего проекта — донести до молодежи Подмосковья правильные смыслы, обозначить вектор развития. Мы тщательно подбирали спикеров для паблик-токов — это действительно профессионалы своего дела, смелые и честные люди с активной гражданской позицией, верные своим убеждениям», - отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи пранкеры рассказали о своих наиболее известных проектах и представили соответствующие записи. Участники задали гостям много вопросов. К примеру, Артем из Мытищ поинтересовался, чем молодежь может помочь в информационной войне. На это пранкеры ответили, что самое главное — качественное образование, чтобы анализировать происходящее в мире.

Лексус отметил, что вопросы от участников были интересными. По его словам, российская молодежь — очень сознательная и умная. Это люди, которые умеют анализировать информацию и способны подискутировать на серьезные темы.

Тем, кто задал самые интересные вопросы, подарили книгу пранкеров с автографами.