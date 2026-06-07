Права отберут за болезнь: с 2027 года водителей начнут проверять по-новому

С 1 марта 2027 года российских водителей ждет новый порядок медицинского контроля. Теперь данные о заболеваниях, несовместимых с безопасным вождением, будут автоматически передаваться из системы Минздрава в МВД. Это грозит временным аннулированием прав не только по итогам плановой комиссии, но и после обычного визита к терапевту.

Информационное агентство BFM.ru сообщает о грядущих изменениях в правилах медосвидетельствования автомобилистов. Ключевая новация — объединение баз данных здравоохранения и полиции. Раньше водители проходили обязательную комиссию раз в десять лет, и только ее результаты влияли на действительность прав. Теперь же любой визит в поликлинику, в ходе которого выявят опасный диагноз, станет поводом для проверки со стороны ГИБДД.

По словам депутата Павла Федяева, при выявлении потенциально опасного заболевания гражданина направят на дополнительное обследование, а при подтверждении противопоказания водительское удостоверение будет временно аннулировано.

Лишение прав, однако, не станет пожизненным приговором. Законодатели предусмотрели механизм восстановления. У водителя будет месяц, чтобы пройти лечение и подтвердить медикам, что состояние здоровья больше не угрожает безопасности на дороге. После этого удостоверение вернут.

Эксперты, опрошенные изданием, в целом поддерживают нововведение. По их мнению, оно способно снизить число аварий, вызванных внезапными приступами хронических болезней или скрытыми недугами, о которых сам водитель мог не подозревать.

Впрочем, не обошлось и без предупреждений о побочных эффектах. Специалисты опасаются, что некоторые автомобилисты начнут избегать плановых визитов к врачам, лишь бы не попасть под подозрение. Особенно дискуссионным выглядит перечень противопоказаний, в который включены зависимости и определенные психические расстройства. Новые правила делают систему контроля более гибкой и оперативной, однако их корректное применение и грамотное информирование населения станут ключевыми вызовами для Минздрава и МВД в 2027 году.