Права тракториста-машиниста в Подмосковье можно получить с помощью нейросети

Искусственный интеллект помогает будущим трактористам-машинистам получить права, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье искусственный интеллект помогает следить за чистотой территории, выявляет очереди на остановках общественного транспорта и в поликлиниках, контролирует состояние дорог, а также выполняет множество других функций. Теперь нейропомощнику поручили проверять документы пользователей на региональном портале», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она уточнила, что нейросеть будет распознавать и анализировать файлы, прикрепленные к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами. Внедрение ИИ в услугу позволит избежать ошибок при подаче заявлений на получение услуги. Воспользоваться ей можно на портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». В ведомстве напомнили, что в регионе реализуют свыше 30 проектов с использованием ИИ-технологий, ознакомиться с которыми можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.