Правда, которую скрывали: спортсменка Непряева рассказала о реальных отношениях с зарубежными коллегами

Российская лыжница Дарья Непряева, выступающая на международных соревнованиях, прокомментировала атмосферу в спортивном сообществе. По ее словам, бытующее мнение о негативном отношении зарубежных атлетов к российским спортсменам не соответствует действительности, передает Sport24 .

В своем заявлении для прессы Непряева отметила, что у нее и ее коллеги Савелия Коростелева сложились доброжелательные рабочие отношения с иностранными лыжниками. Спортсменка подчеркнула, что они не замыкаются в своем кругу, а поддерживают обычное общение со всеми участниками соревнований, включая приветствия и разговоры. Она прямо назвала утверждения о плохом отношении со стороны иностранных коллег необоснованным мифом.

Накануне своего заявления Дарья Непряева приняла участие в состязании по скиатлону в рамках текущего спортивного сезона. В этой гонке она заняла семнадцатую позицию, отстав от победительницы, шведской лыжницы Фриды Карлссон, более чем на три минуты пятьдесят шесть секунд. Во время прохождения дистанции российской спортсменке не удалось избежать падения, что могло повлиять на итоговый результат.

Непряева и Коростелев представляют собой первую за несколько лет группу российских лыжников, получивших допуск к стартам под эгидой международных спортивных федераций, включая право участия в предстоящих Олимпийских играх. Свои лицензии они завоевали, успешно выступив на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, где им удалось выполнить нормативы как в спринтерских, так и в дистанционных дисциплинах.

Ранее сообщалось о том, что пилот, совершивший знаменитую посадку в пшеничном поле, теперь работает курьером.