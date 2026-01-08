Правда о чуде: что на самом деле спасло ведущего «Битвы экстрасенсов» от смерти

Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин прокомментировал публикации о выздоровлении иллюзиониста и телеведущего Сергея Сафронова, которому был поставлен диагноз лимфома Ходжкина. Врач отметил, что успешный исход лечения, как правило, определяется совокупностью нескольких факторов, пишет aif.ru .

Черемушкин указал, что решающее значение имели характер самого заболевания и правильно организованная медицинская помощь. Лимфома Ходжкина относится к типам онкологических заболеваний с относительно высокими показателями эффективности лечения при своевременной диагностике. Врач подчеркнул, что именно качественное и вовремя начатое лечение является основой для выздоровления.

Параллельно онколог отметил влияние психологического фактора. По его словам, тяжелый диагноз часто становится серьезным ударом для пациента. Позитивный внутренний настрой и вера в успех терапии могут оказывать влияние на общую сопротивляемость организма и, как следствие, на результативность лечения. Однако эксперт четко обозначил, что психологическое состояние является важным, но дополнительным элементом в комплексе медицинских мер.

Сергей Сафронов в своих интервью ранее рассказывал, что в период борьбы с болезнью большое значение для него имела поддержка и вера в положительный исход.

