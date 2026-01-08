Правда о чуде: что на самом деле спасло ведущего «Битвы экстрасенсов» от смерти
Онколог Черемушкин: успешному лечению лимфомы Сафронова способствовала терапия
Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин прокомментировал публикации о выздоровлении иллюзиониста и телеведущего Сергея Сафронова, которому был поставлен диагноз лимфома Ходжкина. Врач отметил, что успешный исход лечения, как правило, определяется совокупностью нескольких факторов, пишет aif.ru.
Черемушкин указал, что решающее значение имели характер самого заболевания и правильно организованная медицинская помощь. Лимфома Ходжкина относится к типам онкологических заболеваний с относительно высокими показателями эффективности лечения при своевременной диагностике. Врач подчеркнул, что именно качественное и вовремя начатое лечение является основой для выздоровления.
Параллельно онколог отметил влияние психологического фактора. По его словам, тяжелый диагноз часто становится серьезным ударом для пациента. Позитивный внутренний настрой и вера в успех терапии могут оказывать влияние на общую сопротивляемость организма и, как следствие, на результативность лечения. Однако эксперт четко обозначил, что психологическое состояние является важным, но дополнительным элементом в комплексе медицинских мер.
Сергей Сафронов в своих интервью ранее рассказывал, что в период борьбы с болезнью большое значение для него имела поддержка и вера в положительный исход.
