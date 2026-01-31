Правда о китайских «миллионниках»: сколько лет реально прослужит новый китайский автомобиль

По его словам, истории о пробеге в миллион километров без серьезного вмешательства пока больше похожи на удачный маркетинговый ход, чем на повсеместную практику. Документально подтвержденных случаев, когда автомобиль из КНР преодолел такой рубеж без замены ключевых агрегатов, на сегодняшний день нет, пишет За рулем.

Специалист отмечает, что условия подобных расширенных гарантий, включая «пожизненные», часто содержат важные ограничения, например, действительны они только для первого владельца. Главной целью компаний из Китая, по мнению Ковалева, является не создание «автомобилей-миллионников», а быстрая технологическая эволюция и частая смена модельных рядов. На внутреннем рынке машины нередко воспринимаются как гаджеты с ограниченным жизненным циклом.

При этом эксперт подчеркивает, что современные китайские автомобили демонстрируют вполне сопоставимую с мировыми аналогами надежность при условии грамотного обслуживания. Ресурс бензиновых силовых установок он оценивает в среднем в 200–300 тысяч километров до необходимости капитального ремонта, а для электромобилей этот показатель может достигать 500 тысяч километров.

