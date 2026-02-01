Фото: [ Новое рентген-оборудование в поликлинике для взрослых в микрорайоне Лукино-Варино города Лосино-Петровский/Медиасток.рф ]

Программа обязательного медицинского страхования гарантирует россиянам широкий, но не безграничный перечень бесплатных медицинских услуг. Об этом пишет RuNews24.ru .

В стандартный набор, покрываемый полисом ОМС, входят первичные приемы у терапевта и врачей-специалистов, проведение основных лабораторных анализов и инструментальных исследований, стационарное лечение, включая хирургические операции, а также профилактическая вакцинация, ведение беременности и родов, экстренная и неотложная помощь.

Однако существует ряд направлений медицины и конкретных услуг, финансирование которых из средств ОМС не предусмотрено на федеральном уровне. К ним относится, в частности, лечение психических расстройств, ВИЧ-инфекции, туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем. Также за рамками базовой программы находятся паллиативная помощь неизлечимо больным пациентам и услуги санитарной авиации.

Важным нюансом является региональная специфика. Территориальные фонды ОМС могут расширять перечень оказываемой бесплатно помощи за счет средств местных бюджетов. В критических ситуациях, представляющих угрозу для жизни пациента, медицинская помощь должна быть оказана вне зависимости от формальных ограничений программы. Поэтому специалисты рекомендуют гражданам заранее уточнять актуальный список гарантированных услуг на официальном сайте своего регионального фонда ОМС.

Услуги, не входящие в программу ОМС, часто оказываются в тех же государственных и муниципальных учреждениях, но уже на платной основе.

