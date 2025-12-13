Правда, от которой станет не по себе: теория о пользе алкоголя была опасным заблуждением

Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского Николай Гуляев в интервью РИА Новости заявил , что безопасных доз алкоголя не существует.

Он отметил, что распространенное мнение о пользе малых доз спиртного для снижения напряжения и профилактики атеросклероза не соответствует данным современных независимых исследований. Даже 50-70 гр. крепкого напитка или бокал вина создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и печень, являясь фактором риска.

Кардиолог рекомендовал полностью отказаться от употребления алкоголя. Если это невозможно, то следует минимизировать его употребление до одного-двух раз в месяц в небольшом количестве, не рассматривая спиртное как средство для улучшения здоровья.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Панасюк называл другие нормы: до трех бокалов вина в день для мужчин и до двух — для женщин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует.

