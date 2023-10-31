Правила безопасного поведения на дороге напомнили первоклассникам Каширы

В октябре для учеников 1 «А» класса Тарасковской школы в поселке Зендиково городского округа Кашира провели практическое занятие «Гуляй с умом» по отработке навыков безопасного поведения на дороге и во дворе.

Как рассказали в администрации округа, в ходе занятия ребята познакомились с правилами дорожного движения и дорожными знаками. Также с удовольствием поучаствовали в беседе и отвечали на вопросы инспектора по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции капитана полиции Анны Силаевой. Кроме того, школьники выполняли задания, направленные на закрепление правил дорожного движения, культуре поведения на дороге и во дворе.

Подмосковная Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости регулярных бесед с детьми о правилах дорожного движения и опасности транспортных средств.