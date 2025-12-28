РЖД избавилась от верхних полок в поездах и ввела индивидуальные шторки

Фото: [ Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф ]

РЖД представила кардинально новый тип плацкартного вагона, который способен перевернуть представление миллионов пассажиров о бюджетных поездках. Ключевое и самое смелое изменение — полный отказ от традиционных верхних полок, что в корне меняет геометрию и атмосферу пространства. Больше пассажирам, вероятно, не придется иметь слишком тесное соседство с посторонними.

Вместо привычных 54 тесных мест в вагоне теперь предусмотрено всего 36, что увеличило личную зону каждого путешественника почти на 40%.

Это не просто сокращение количества мест, а качественный скачок в комфорте. Освободившееся пространство пошло на расширение проходов, установку более вместительных стеллажей для багажа и организацию удобных спальных мест, напоминающих компактные капсулы.

Интерьер выполнен в спокойной цветовой гамме, а система мягкого, не режущего глаза освещения создает атмосферу, далекую от традиционного плацкарта и больше напоминающую современные хостелы или отели эконом-класса.

Для обеспечения уединения каждое место оборудовано индивидуальной плотной шторкой. Технические новшества включают улучшенную систему вентиляции и дополнительную шумоизоляцию.

Пилотный проект стартовал на туристическом маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Финансовая выгода для пассажира очевидна: стоимость билета начинается от 1100 рублей, что значительно ниже цены за купе (около 5000 рублей), при этом предлагается принципиально иной уровень личного комфорта по сравнению с классическим плацкартом.

В РЖД заявили, что в случае успешного тестирования и положительного отклика пассажиров проект будет расширен, а в вагонах могут появиться дополнительные опции, такие как индивидуальные розетки и Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что РЖД показала новые плацкартные вагоны без верхних полок в рамках пилотного проекта.