Рак из-за бутерброда: врач раскрыла ежедневные привычки-провокаторы онкологии

Рак кишечника перестал быть болезнью пожилых. В онкологических отделениях все чаще появляются пациенты, которым едва перевалило за 30. Врачи бьют тревогу: колоректальный рак стремительно молодеет, и виной тому не плохая экология и не наследственность, а самые обычные ежедневные привычки. Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с REGIONS объяснила, какие продукты подводят черту и как вовремя распознать угрозу.

Статистика неумолима: опухоли кишечника все чаще находят у людей 30-40 лет. Еще недавно такие диагнозы казались чем-то далеким, почти абстрактным, но сегодня они становятся реальностью для вполне молодых, активных людей. И если раньше главными факторами риска считали генетику и возраст, то теперь медики указывают пальцем на продуктовую корзину.

Наибольшую опасность, по словам Екатерины Сысоевой, представляет так называемое переработанное мясо. Колбасы, сосиски, бекон, ветчина — все то, что составляет основу быстрых завтраков и перекусов, постепенно разрушает организм. Их регулярное употребление ассоциировано с повышением вероятности развития опухолей кишечника.

Красное мясо в избыточных количествах тоже попало в черный список. Но проблема не только в мясе. Современный рацион среднестатистического жителя мегаполиса напоминает минное поле: дефицит пищевых волокон, редкое употребление овощей и фруктов, засилье сахара и рафинированных продуктов. Все это создает идеальную среду для развития онкологических процессов.

Но питание — лишь вершина айсберга. Врач напоминает, что риск многократно возрастает, если к неправильному рациону добавляются другие факторы.

«Если к этому добавляются малоподвижный образ жизни, лишний вес, хронические воспалительные заболевания кишечника и наследственная предрасположенность, риск в 30–40 лет уже становится вполне реальным», — предупредила Сысоева.

Другими словами, офисный работник, который перекусывает бутербродами с колбасой, мало двигается и имеет лишние килограммы, попадает в группу риска автоматически. И возраст здесь уже не защита.

Колоректальный рак — это та форма онкологии, которую можно «поймать» на старте. Обычный анализ кала на скрытую кровь, доступный в любой поликлинике, позволяет заметить проблему задолго до критической стадии.

Специалисты подчеркивают: чтобы не услышать пугающий диагноз в 30–40 лет, важно не только обследоваться, но и пересмотреть образ жизни. Правило простое: меньше колбасы — больше овощей, меньше дивана — больше движения. Ежегодный осмотр и здоровые привычки сегодня — это инвестиция в долгую жизнь без рака завтра.

