Правило 5 долларов: пять штатов США уже не могут позволить себе дешевые поездки

Американские автомобилисты столкнулись с беспрецедентным ростом цен на заправках. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ассоциации AAA, стоимость галлона бензина в США достигла максимума с лета 2022 года, а в Калифорнии и вовсе перешагнула психологическую отметку в 6 долларов. Причиной глобального топливного шока стала военная эскалация между США, Израилем и Ираном, которая поставила под угрозу судоходство в ключевом Ормузском проливе. Пока дипломаты пытаются договориться, мировые энергетические цепочки продолжают испытывать колоссальное давление.

Ценовой антирекорд: 86 рублей за литр и выше

В пятницу, 1 мая 2026 года, Американская автомобильная ассоциация (AAA) зафиксировала резкий скачок цен на топливо. Средняя стоимость галлона бензина марки Regular (аналог российского АИ-92) поднялась до 4,392 доллара. Для сравнения: с начала активных боевых действий в Иране цена выросла на 1,41 доллара. В пересчете на российские рубли по текущему курсу литр «народного» топлива в США теперь обходится водителям примерно в 86,5 рубля. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Калифорнии, где цена галлона взлетела до 6,06 доллара (около 119 рублей за литр).

Блокада Ормузского пролива: почему дорожает нефть

Главным драйвером роста цен стала дестабилизация обстановки в Персидском заливе. После ударов США и Израиля по объектам в Иране, начавшихся 28 февраля, судоходство через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано.

Логистический тупик: Через этот узкий проход идет основной поток нефти и СПГ с Ближнего Востока. Блокада иранских портов, инициированная Вашингтоном, привела к дефициту предложения на мировом рынке.

Провал дипломатии: Переговоры в Исламабаде не принесли результатов. Несмотря на объявленное в апреле прекращение огня, напряженность сохраняется, что заставляет трейдеров закладывать «военную премию» в стоимость каждого барреля.

География цен: Рубеж в 5 долларов за галлон уже преодолен в пяти штатах, включая Вашингтон, Орегон, Неваду и Гавайи.

Энергетическое эхо в Европе: газ подорожал на треть

Кризис в Иране мгновенно отразился на европейском рынке энергоресурсов. Опасения по поводу безопасности поставок через Ормузский пролив спровоцировали взрывной рост цен на газ в Европе — сразу на 33%. Ситуация выглядит критической, так как отопительный сезон завершился с рекордно низкими показателями заполненности хранилищ: европейские резервуары заполнены лишь на 32%. Это создает серьезные риски для энергобезопасности ЕС в преддверии подготовки к следующей зиме.

Тупик или новый раунд переговоров: что дальше?

На данный момент международные посредники пытаются организовать новый этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Однако ситуация осложняется огромными человеческими потерями (более 3 тысяч погибших с начала конфликта) и продолжающейся морской блокадой. Эксперты предупреждают: если стабильность в Ормузском проливе не будет восстановлена в ближайшие недели, мировые цены на бензин и газ могут продолжить рост, провоцируя инфляционную волну в крупнейших экономиках мира.