Правительство Британии смогло разблокировать телефон бывшего премьер-министра – СМИ

Суд обязал британское правительство предоставить переписки бывшего премьер-министра в мессенджере в период проведения Джонсоном вечеринок на Даунинг-стрит. Однако сам Джонсон утверждал, что забыл пароль от своего смартфона, которым не пользуется около двух лет. В пятницу британские СМИ узнали, что правительство все же смогло получить пароль от телефона бывшего политика.

Следствие предполагает, что телефон Джонсона содержит переписки, которые смогут рассказать о действиях бывшего политика в период пандемии. При этом эксперты опасаются, что в случае, если пароль не подойдет к телефону, то так нужные следствию данные будут удалены.