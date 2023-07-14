Правительство Британии смогло разблокировать телефон бывшего премьер-министра – СМИ
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Британские власти, предположительно, смогли получить доступ к телефону бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, обвиняемого в проведении вечеринок в пандемию коронавируса. Подробности рассказало РИА Новости.
Суд обязал британское правительство предоставить переписки бывшего премьер-министра в мессенджере в период проведения Джонсоном вечеринок на Даунинг-стрит. Однако сам Джонсон утверждал, что забыл пароль от своего смартфона, которым не пользуется около двух лет. В пятницу британские СМИ узнали, что правительство все же смогло получить пароль от телефона бывшего политика.
Следствие предполагает, что телефон Джонсона содержит переписки, которые смогут рассказать о действиях бывшего политика в период пандемии. При этом эксперты опасаются, что в случае, если пароль не подойдет к телефону, то так нужные следствию данные будут удалены.