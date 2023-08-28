Правительство Франции поддержало решение о запрете в школах традиционного арабского платья

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран поддержал решение министра образования Габриэля Атталя о запрете ношения в учебных заведениях традиционного религиозного арабского платья – абайи.

По его словам, светские учреждения – не место, где можно продвигать религиозные символы.

Веран уточнил что абайя является именно религиозной, а не традиционной одеждой.

В 2004 году во Франции законодательно запретили ношение религиозных символов и одежды в школах. С тех пор в стране постоянно возникают споры, какую одежду можно считать религиозной.