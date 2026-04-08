Правительство и ЦБ получили тревожный сигнал: российский бизнес в текущем году рискует рухнуть

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей озвучил тревожный сценарий для национального хозяйства. Об этом передает ТАСС .

По мнению эксперта, текущие тренды могут привести к полной остановке экономического развития и резкому сокращению инвестиций в высокие технологии.

Прогноз нулевого роста и падение инвестиционной активности

Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей, поделился с представителями прессы своими опасениями относительно будущего отечественной экономики. Он констатировал, что при сохранении существующей динамики показатели экономического развития могут опуститься до нулевой отметки. Глава бизнес-объединения также пересмотрел ожидания по вложениям в основной капитал. Вместо ранее предполагаемого снижения на 0,5%, Шохин допускает более глубокое падение, достигающее 1,5%.

Критическая ситуация в технологическом секторе и меры реагирования

Особую тревогу у руководителя РСПП вызывает положение дел в инновационных сферах. Он отметил, что темпы инвестирования в основной капитал стремительно переходят в отрицательную плоскость. Ряд стратегически важных направлений, включая внедрение цифровых инструментов и роботизацию производств, фактически прекратили развитие. По словам Шохина, данные отрасли не просто поставлены на паузу, а подверглись глубокой шоковой заморозке.

Несмотря на серьезность вызовов, эксперт выразил надежду на стабилизацию ситуации. Он полагает, что кабинет министров совместно с Центральным банком осознают масштаб существующих угроз.