Правительство ЯНАО переведут свою месячную зарплату на нужды бойцов спецоперации

Дмитрий Артюхов, губернатор Ямала, и члены окружного правительства совместно решили помочь военнослужащим из ЯНАО, что находятся в зоне СВУ. На их нужды каждый чиновник перечислит свою зарплату за один месяц. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Поводом озвучить подобное предложение послужила сегодняшняя неформальная встреча с военнослужащими. А по ее итогу были награждены жители региона накануне Дня России.

По словам губернатора, сегодня важно оставаться преданным своему Отечеству в эти трудные времена. Артюхов поблагодарил участников СВО за их службу Родине.

Глава округа также вручил награды и медали 30 ямальцам: педагогам, медикам, работникам ТЭК, многодетным родителям, участникам спецоперации и государственным деятелям.