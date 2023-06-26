Правительство не поддержало законопроект об отмене налога с доходов по вкладам

Кабинет министров отклонил законопроект об отмене налога с доходов граждан по банковским вкладам. Этот налог был введен в 2020 году, но не вычитался в 2021 и 2022 годах. Отклоненный законопроект был внесен депутатами из фракции ЛДПР.

В ответе Кабмина объясняется, что принятие данного закона приведет к «выпадению» доходов бюджета в следующем году на сумму в 101 миллиард рублей, что помешает государству обеспечивать обязательства, в том числе социальные.

Там отметили, что в обосновании к внесенному законопроекту отсутствовали предложения о способах компенсации данных финансовых потерь.

Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов позже заявил, что законопроект все равно будет внесен в Думу. Он напомнил о том, что в 2022 году такую меру уже принимали, и общество приняло ее позитивно.

Депутат также сообщил, что к фракции с подобной просьбой обращаются граждане, в том числе и пенсионеры, которые таким образом обеспечивают себе жизнь.

Правительство утверждает, что есть выпадающие доходы, но они были и в прошлом, и в позапрошлом году, подчеркнул Нилов.

Нилов заявил о необходимости освободить от уплаты хотя бы некоторые категории граждан с небольшими вкладами. Соответствующие поправки фракция готова подготовить.