Правительство одобрило меры против стран Запада за изъятие российских активов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, которым предлагалось ввести зеркальные меры против США и других стран за недружественные действия. Речь про неправомерные изъятия российских активов. Об этом стало известно РБК.

На последнем заседании комиссия одобрила проект ведомства, которым вносились изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, а также законы «Об оценочной деятельности» и «Об исполнительном производстве». Во время рассмотрения инициативы признали, что изъятие российских активов является грубым нарушением международного права и прав кредиторов и собственников. По этой причине западные страны, где производились изъятия, обяжут компенсировать ущерб.

Поправки стали зеркальными мерами в ответ на действия ряда иностранных государств, в том числе и США. Однако председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев отметил, что разработанный проект станет на первое время предупреждением. Пока неизвестно, как задумку, выдвинутую на законодательный уровень, собираются применять на практике.

Источники РБК подчеркнули, что проект одобрен предварительно с условием дальнейшей доработки. Все в обновленном виде представят на чтение в Госдуму. В частности дополнят, что Генпрокурор должен будет уведомлять правительственную комиссию об обращении в суд с иском по изъятию зарубежных активов.

Ранее сообщалось, что нидерландская ING Group решила продать российские активы АО «Глобал Девелопмент».