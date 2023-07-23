Правительство отказалось поддержать введение в РФ штрафов за выгул собак без поводка и намордника

В кабмине считают, что карательная мера не возымеет должного действия. Законодательная инициатива отправлена на доработку.

Накануне депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга был внесен проект закона об ужесточении мер за выгул без намордника и ошейника собак крупных пород. Предлагалось штрафовать владельцев питомцев до 30 тыс рублей по новой административной статье.

«Правительство РФ не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов до 3 тысяч рублей для физических лиц и до 30 тысяч рублей для юридических за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. В кабмине указали, что инициатива является избыточной», — информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что проект закона, запрещающий в России выгул без намордника и поводка пород собак, представляющих опасность для окружающих, поступит на рассмотрение парламентариев Госдумы.