Правительство планирует разработать приложение для поиска заправок электромобилей

Замминистра экономического развития Максим Колесников заявил о планах разработать приложение для поиска заправок для электромобилей в России. Он сообщил, что агрегатор появится в доступе до конца года.

Причиной для создания единого приложения, по словам Колесникова, стало слишком большое количество приложений с разным количеством станций в базе. Он подчеркнул, что это создает дискомфорт для пользователей, особенно тех, что перемещаются между регионами.

Согласно заявлению, специалистам из ведомства было поручено разработать единое приложение–агрегатор, которое упростит процесс поиска зарядных станций для жителей РФ. Возможно, за основу возьмут уже существующее приложение. Как сообщил Колесников, окончательно еще не решено, кто разработает и возьмется за управление сервисом.

Ранее были новости, что в Калининградской области запустят производство аккумуляторов и батарей для электромобилей. В 2021 году в РФ начали выдавать кредиты на приобретение электрокаров, а «АвтоВАЗ» выразил готовность запустить производство собственных автомобилей.