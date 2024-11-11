Правительство поддержало законопроект о штрафах до 1 млн руб. за прием ставок от детей

Российское правительство выразило поддержку законопроекту, согласно которому предлагается вводить штрафы до 1 млн руб. за принятие ставок от несовершеннолетних, алиментных должников и граждан, признанных недееспособными. Однако документ должен быть доработан с учетом высказанных замечаний, сообщил ТАСС.

В начале октября Государственная дума приняла законопроект в первом чтении, который вводит ограничения на участие в азартных играх для определенных категорий граждан.

В частности, в букмекерских конторах и тотализаторах запрещается принимать ставки от лиц, не достигших 18 лет, имеющих задолженности по алиментам или ограниченных в дееспособности судом.

Кабмин поддержал данную инициативу, предложив также расширить запрет на другие виды игорного бизнеса. Правительство подчеркнуло необходимость установки ответственности для организаторов азартных игр за соблюдение этих требований.

В связи с этими нормами были подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие для нарушителей штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб. При принятии нового закона меры вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что психиатр Шуров считает, что казино формируют наиболее опасную зависимость.