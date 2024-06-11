Психиатр Шуров считает, что казино формируют наиболее опасную зависимость

До недавних пор слово «казино» вызывало у граждан РФ только негативные эмоции и ассоциации. Распространенность подпольных салонов с автоматами и крупье в 90-е и нулевые годы показала, насколько быстро азартные игры могут формировать зависимость и разрушать психику человека. Тем не менее с 2009 года ведение игорного бизнеса на территории нашей страны разрешено только внутри четырех спецзон, а заведения внутри этих спецзон давно отошли от «мрачного наследия» прошлых лет и стали местом для ответственной игры и семейного отдыха. По словам врача-психиатра Василия Шурова, понятия «казино» и «семейный отдых» совершенно не совместимы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что игорные заведения формируют тяжелую игровую зависимость, которая чаще всех приводит к разрушению семей, поскольку за семейный отдых выдают формирование страшной и тяжелой зависимости, дающей самый большой процент суицидов и наибольший процент разрушенных, разоренных семей.

О мнению медика, в отношении самозапрета на посещение казино, которым в игорных зонах может воспользоваться любой клиент, опасающийся зависимости, это типичный пример демагогии и вовлечения, поскольку этот человек может перейти в другое казино. Поэтому приравнивание к семейному отдыху казино равно тому, что приравнять к нему бордели и наркопритоны.