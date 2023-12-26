Правительство попросило доработать законопроект о урегулировании онлайн-подписок

Российское правительство поддержало инициативу о защите прав граждан во время оформления онлайн-подписок при условии, что она будет доработана. Об этом сообщило издание ТАСС .

В Кабинете министров уточнили, что в данный момент некоторые сервисы, предлагающие оформить подписку, не предупреждают клиентов о скором снятии средств даже в случаях, если предстоящее списание будет первым после окончания пробного бесплатного периода. Продление таких подписок также зачастую происходит автоматически, что мешает гражданам вовремя отказаться от услуги и вынуждает их оплачивать лишний месяц.

В отзыве Кабинета министров по инициативе сообщается, что российское правительство готово поддержать законопроект при условии, что он будет доработан с учетом указанных замечаний.