Правительство РФ объявило о мерах поддержки угольной отрасли Кузбасса

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по ситуации в угольной промышленности, где озвучил пакет мер для стабилизации отрасли. Решения приняты после рабочей поездки делегации в Кузбасс, где угольные предприятия столкнулись с серьезными трудностями, сообщает VSE42.Ru .

Ключевые инициативы, озвученные кабмином, включают соглашение между РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе угля на восток, что должно снизить логистические проблемы.

Планируют увеличить долю современного подвижного состава и снизить ставки операторов вагонов в портах. Особое внимание уделено ускорению перевозок. Добиться этого хотят, внедрив новые технологии. Ввели сквозную технологию перевозок.

Финансовая поддержка из федерального бюджета направлена на реструктуризацию отрасли, включая социальные выплаты уволенным работникам, пенсии и улучшение условий труда.

Также направят усилия на снижение случаев ЧП, поддержат жителей, переселяющихся из зон закрывающихся шахт. Меры помогут сохранить рабочие места в регионах, зависящих от угольной промышленности. В первую очередь это коснется шахтерского края — Кузбасса.

Ранее сообщалось, что новые тренажерные комплексы ВГК появились на шахте Кузбасса.