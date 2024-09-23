В ГД заявили, что запрет пропаганды чайлдфри не коснется личного выбора граждан

Об этом сообщил ТАСС, цитируя слова одного из авторов инициативы, члена комитета Госдумы по просвещению Эльвиры Аиткуловой.

Правительство России поддержало инициативу о внесении в Госдуму пакета законопроектов, направленных на борьбу с распространением идеологии отказа от деторождения. Данная мера не нацелена на ограничение образа жизни и выбора граждан, а призвана запретить пропаганду бездетности.

Два законопроекта, одобренные Кабмином, предусматривают введение административной ответственности за пропаганду отказа от деторождения. В документах необходимо четко сформулировать само понятие «отказ от деторождения», как подчеркнула Аиткулова.

Разработчики законопроектов подчеркивают, что она нацелена именно на запрет распространения соответствующей идеологии, а не на образ жизни или личный выбор граждан. Предполагается, что данные меры будут способствовать укреплению традиционных семейных ценностей в России. Законопроекты планируется внести в Государственную Думу в ближайшее время.

Ранее депутат Милонов назвал причины запрета пропаганды чайлдфри.