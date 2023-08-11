Правительство РФ упростило получение страховых выплат в случае гибели военнослужащих
Фото: [©Дмитрий Астахов/РИА Новости]
Российское правительство упростило порядок страховых выплат в случае гибели военнослужащих. Подробности сообщило РИА Новости.
Михаил Мишустин подписал постановление, по которому родственники погибших во время спецоперации военнослужащих смогут быстрее получить положенные им выплаты. Для их получения необходимо предоставить справку о смерти из воинской части, дожидаться свидетельства о смерти больше не нужно. Также документ установил срок на предоставление выплат, теперь он составит не больше 30 дней с момента подачи документов.
Отмечается, что новые правила коснутся также родственников тех военнослужащих, которые погибли во время сборов, и сотрудников спецслужб.