Правительство РФ упростило получение страховых выплат в случае гибели военнослужащих

Михаил Мишустин подписал постановление, по которому родственники погибших во время спецоперации военнослужащих смогут быстрее получить положенные им выплаты. Для их получения необходимо предоставить справку о смерти из воинской части, дожидаться свидетельства о смерти больше не нужно. Также документ установил срок на предоставление выплат, теперь он составит не больше 30 дней с момента подачи документов.

Отмечается, что новые правила коснутся также родственников тех военнослужащих, которые погибли во время сборов, и сотрудников спецслужб.