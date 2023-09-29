Правительство РФ внесло в ГД проект бюджета на следующие три года

Стало известно, что в Госдуму правительством России был внесен проект бюджета на период с 2024 по 2026 гг. Информацией об этом поделились в RT .

Пресс-служба Кабинета министров рассказала о том, что Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал распоряжение о внесении данного проекта в Государственную Думу. К слову, туда же были направлены и другие документы, которые имеют довольно важное значение для финансового состояния российского государства.

В правительстве отметили, что в 2023 году такой бюджетный пакет впервые представляет из себя полностью электронный вариант. В таком виде он и был направлен в Государственную Думу.

В нем продемонстрирован план, касающийся расходов и доходов государства на 2024-2026 гг. Проект бюджета предполагает, что уже в следующем, 2024 году экономика России осуществит переход к росту на уровне более двух процентов.

Такое планирование поможет достичь всех поставленных целей, позволит правильно распределить бюджет и создаст уверенность в завтрашнем дне.