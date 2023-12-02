Правительство РФ захотело увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Российский кабинет министров собрался урегулировать количество заявок на льготную и семейную ипотеки, чтобы снизить их число.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что существующие программы действуют до 1 июня следующего года.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По утверждению заместителя премьер-министра, сейчас на рассмотрение поступает очень большое количество заявок, и общий объем выдачи ипотеки также внушителен.