Правительство Трюдо снабдило мужские туалеты бесплатными тампонами и менструальными прокладками
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Все работодатели Канады, работающие на федеральном уровне, теперь обязаны иметь бесплатные средства женской гигиены, такие как тампоны и менструальные прокладки, во всех туалетных комнатах, включая мужские, сообщает Fox News.
Такое решение приняло в декабре леворадикальная администрация премьер-министра Джастина Трюдо.
На сайте Министерства занятости и социального развития Канады отмечается, что наличие этих средств «лучше защищает менструирующих сотрудников и позволяет им чувствовать себя в безопасности, пользуясь туалетной комнатой, которая лучше всего отражает их пол».
Такая политика распространяется на все федеральные учреждения, банки, аэропорты и вокзалы.
Сенатор-консерватор Линда Фрум разместила в соцсетях пост, вызвавший бурю возмущения.
«Раньше, когда менструация была только у женщин, нам приходилось платить за свои продукты. Но теперь, когда менструация есть и у мужчин, эти продукты сделали бесплатными», – написала Фрум.