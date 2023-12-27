Правительство Трюдо снабдило мужские туалеты бесплатными тампонами и менструальными прокладками

Все работодатели Канады, работающие на федеральном уровне, теперь обязаны иметь бесплатные средства женской гигиены, такие как тампоны и менструальные прокладки, во всех туалетных комнатах, включая мужские, сообщает Fox News.

Такое решение приняло в декабре леворадикальная администрация премьер-министра Джастина Трюдо.

На сайте Министерства занятости и социального развития Канады отмечается, что наличие этих средств «лучше защищает менструирующих сотрудников и позволяет им чувствовать себя в безопасности, пользуясь туалетной комнатой, которая лучше всего отражает их пол».

Такая политика распространяется на все федеральные учреждения, банки, аэропорты и вокзалы.

Сенатор-консерватор Линда Фрум разместила в соцсетях пост, вызвавший бурю возмущения.