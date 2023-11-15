В 2024 году расширят список одежды, подлежащей обязательной маркировке

Она будет отслеживаться системой «Честный знак», о чем также пишет KP.RU . Известно, что премьер-министр Российской Федерации, Михаил Мишустин, подписал соответствующий указ в среду, 15 ноября.

Согласно этому документу, список одежды, подлежащей маркировке, расширят уже в следующем году. Благодаря этому человек сможет удостовериться в подлинности изделия. Сообщается, что перечень дополнился различной женской и мужской, а также верхней одеждой. Указ затронул и некоторые товары из разряда спецодежды, лыжные костюмы и т.д.

Качество и подлинность всего вышеперечисленного можно оценить при помощи системы «Честный знак», которая начала действовать в России еще несколько лет назад – в 2019 году. Также она помогает бороться с незаконным оборотом некоторых товаров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оборудование для маркировки товаров будут производить в Солнечногорске.