Правительство утвердило новый порядок направления повесток
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Правительство РФ утвердило новый порядок, по которому будут направляться повестки. Подробности рассказало РИА Новости.
Изменения подготовило Министерство обороны, они коснулись положений о призыве на службу и предполагали новый порядок направления повесток, учитывая появление электронной системы учета военнослужащих.
Как рассказали в кабмине, новые правила рассчитаны на использование военкоматами средств и ресурсов для составления и ведения личных дел в электронном формате. Планируется, что в военкоматы также внедрят средства, позволяющие доставлять повестки электронно.