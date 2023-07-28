Правительство утвердило новый порядок направления повесток

Изменения подготовило Министерство обороны, они коснулись положений о призыве на службу и предполагали новый порядок направления повесток, учитывая появление электронной системы учета военнослужащих.

Как рассказали в кабмине, новые правила рассчитаны на использование военкоматами средств и ресурсов для составления и ведения личных дел в электронном формате. Планируется, что в военкоматы также внедрят средства, позволяющие доставлять повестки электронно.