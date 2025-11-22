Правительство ввело ограничения для десятков программ в вузах: что теперь делать абитуриентам?

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение, вводящее квоты на количество студентов, которые смогут обучаться на договорной основе по ряду востребованных направлений. Текст документа стал доступен 21 ноября на портале правовой информации.

Под новые меры подпадают почти 40 программ высшего образования. В их перечне — такие популярные у абитуриентов специальности, как «Экономика», «Психология», «Государственное управление», «Журналистика», «Филология», «Нефтегазовое дело», а также «Стоматология» и «Правоохранительная деятельность».

Координировать реализацию этой инициативы поручено Минобрнауки, которое должно работать в связке с межведомственной комиссией. План по исполнению распоряжения предстоит разработать и принять до конца этого года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин подписал закон о целевом обучении для медиков-бюджетников.