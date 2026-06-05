«Золотая судья» снова в центре скандала: что выяснила Генпрокуратура по делу Хахалевой

В Краснодаре на заседании по делу об изъятии имущества семьи Хахалевых прозвучали новые данные. По версии Генпрокуратуры, обучение Наталии Хахалевой могло быть оплачено представителем криминального мира, пишет ТАСС .

В Краснодаре продолжается рассмотрение антикоррупционного дела, связанного с изъятием имущества семьи Хахалевых в пользу государства. В ходе заседания представители Генеральной прокуратуры представили новые сведения о происхождении средств, которые могли быть использованы для оплаты обучения одной из родственниц бывшей судьи.

Новые данные в деле Хахалевых

По информации стороны обвинения, обучение Наталии Хахалевой, которая является сестрой бывшей судьи Елены Хахалевой, могло быть оплачено человеком, связанным с криминальной средой и занимающим высокое положение в преступной иерархии.

Эти сведения были озвучены в рамках разбирательства по делу об изъятии имущества семьи в пользу государства.

Контекст вокруг семьи

Елена Хахалева ранее стала известна после громкого общественного скандала, связанного с расходами на свадьбу ее дочери. Позднее в отношении нее были выдвинуты обвинения в мошенничестве, после чего она покинула Россию и была объявлена в розыск.

Продолжение разбирательства

Судебное рассмотрение дела продолжается. Участники процесса изучают материалы, связанные с источниками доходов и происхождением имущества семьи.